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मातम में बदली दिवाली की खुशियां: स्टील के बर्तन में दागा पटाखा, नुकीला टुकड़ा पेट में घुसने से युवक की मौत

Mon, 09 Nov 2026 09:01 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: Arun Parashar Updated Mon, 09 Nov 2026 09:01 PM IST
सार

पटाखा विस्फोट से बर्तन का नुकीला टुकड़ा पेट में घुस गया। मांस फटने से गहरा जख्म हो गया। परिजन घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।

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Youth dies after lighting firecrackers inside steel vessel many injured
प्रवेश का फाइल फोटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कासगंज के सोरों क्षेत्र के गांव सिरावली में स्टील के बर्तन में रखकर पटाखा चलाना युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ। वहीं दीवाली की रात पटाखे जलाने के दौरान ब्रज क्षेत्र में झुलसने से कई लोग जख्मी हुए हैं।
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सोरों क्षेत्र के सिरावली निवासी प्रवेश कुमार (23) पुत्र रामवीर सिंह दिवाली की रात पटाखे जला रहे थे। स्टील के बर्तन के अंदर जलता हुआ पटाखा रख दिया। इसी दौरान विस्फोट से बर्तन का नुकीला टुकड़ा पेट में घुस गया। मांस फटने से गहरा जख्म हो गया। परिजन प्रवेश को अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पटियाली में देसी बम फटने से युवक के हाथ की अंगुलियां अलग हो गईं। सीएमएस डॉ. संजीव सक्सेना ने बताया कि युवक को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। वह शव लेकर घर चले गए। 
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एटा में दिवाली पर पटाखे जलाने के दौरान हुए हादसों में 16 बच्चे झुलस गए। इनमें दो की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिरोजाबाद में अलग-अलग स्थानों पर आठ लोग पटाखों से झुलस गए। इन्हें सरकारी ट्रामा सेंटर ले जाया गया। मैनपुरी में आतिशबाजी से करीब 17 लोग झुलस गए। इनमें सात बच्चे शामिल हैं। तीन घायलों को आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई रेफर किया गया। आगरा शहर में 37 और बाह में पांच लोग झुलसे हैं।
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