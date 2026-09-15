Kasganj News: जहां रुकने थे कदम...वहां दाैड़ रही बेफिक्री

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

गंजडुंडवारा के एटा रोड स्थित गणेशपुर रेलवे क्रॉसिंग पर जीवंत उदाहरण देखने को मिला। जहां मंगलवार को सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं ठीक उसी स्थान पर दोपहर में लोग फिर से फाटक के नीचे से निकलकर जाते नजर आए। ट्रेन की आहट और सायरन बजने के बावजूद राहगीर साइकिल, बाइक और पैदल ही पटरियों के बीच से निकलते दिखाई दिए।आरपीएफ इंस्पेक्टर नरेश कुमार मीना ने बताया कि क्रॉसिंग बंद होने पर ट्रैक पार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर जागरूकता फैलाई जाती है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है।कुछ ऐसा ही नजारा शहर की आवास विकास कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग पर दोपहर करीब 1:30 बजे देखने को मिला। रामनगर-कासगंज पैसेंजर के गुजरने से पहले जब गेटमैन ने बैरियर बंद करना शुरू किया तब भी लोग वाहन निकालते रहे। बैरियर बंद होने के बावजूद कुछ स्कूली बच्चे साइकिलों के साथ और एक बाइक चालक नीचे से निकलने की फिराक में था। हालांकि, मौके पर तैनात पीआरडी जवान की कड़ी चेतावनी के बाद बाइक चालक पीछे हटा।