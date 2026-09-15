Kasganj News: बिजली कटाैती से परेशान ग्रामीणों ने किया हंगामा

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ग्रामीण अजीत चौहान ने बताया कि गांव में रोजाना शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक बिजली पूरी तरह गुल रहती है। उमस भरी गर्मी और बरसात के इस मौसम में लगातार चार घंटे बिजली न मिलने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मामले में जब उन्होंने जेई कुमारपाल और एसडीओ से फोन पर इस कटौती की जानकारी चाही तो अधिकारियों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इससे आक्रोशित होकर ग्रामीण सीधे उपकेंद्र जा पहुंचे।प्रदर्शन की सूचना मिलते ही चौकी पुलिस और 112 डायल टीम मौके पर पहुंच गई, जिनके सामने ग्रामीणों ने विद्युत कर्मियों पर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए जमकर नाराजगी जताई। रात 12:30 बजे जब विद्युत आपूर्ति सुचारू की गई तब जाकर स्थिति शांत हुई। इस दौरान देवेंद्र सिंह, मनोज भारद्वाज, सुनील सिंह सोलंकी, सौरभ ठाकुर, विजय यादव, अवधेश बघेल, डॉ. जितेंद्र बघेल और मुन्ना सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।