Kasganj News: हादसे में घायल ग्रामीण की उपचार के दौरान मौत

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बेटा अमर सिंह ने बताया कि गांव मीरापुर के पास सामने की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर -ट्रॉली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से दपंती घायल हो गए। परिजन ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने तुलाराम को रेफर कर दिया।परिजन उनका उपचार भोजीपुरा में करा रहे थे। उनकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया। सोमवार को परिजन उन्हें दिल्ली लेकर जा रहे थे। सोमवार की सुबह 7:30 बजे उनकी रास्ते में मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव लेकर गांव आए और सूचना पुलिस को दी। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।वर्जन :सड़क हादसे में घायल ग्रामीण की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजन की ओर से अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। - आंचल चौहान, सदर सीओ कासगंज