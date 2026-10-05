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Kasganj News: हादसे में घायल ग्रामीण की उपचार के दौरान मौत

Mon, 05 Oct 2026 11:05 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:05 PM IST
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Villager injured in accident dies during treatment.
फोटो 21 - जिला अस्पताल पर रोते-बिलखते मृतक तुलाराम के परिजन। स्रोत : संवाद
कासगंज। सोरोंजी-सहावर मार्ग पर 16 सितंबर को हुए सड़क हादसे में घायल हुए ग्रामीण की सोमवार की सुबह दिल्ली ले जाते समय मौत हो गई। सोरोंजी के गांव मिलकिनिया निवासी तुलाराम पुत्र नाथूराम 16 सितंबर को मोपेड से पत्नी श्यामवती के साथ दवा लेने के लिए सहावर जा रहे थे।
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बेटा अमर सिंह ने बताया कि गांव मीरापुर के पास सामने की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर -ट्रॉली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से दपंती घायल हो गए। परिजन ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने तुलाराम को रेफर कर दिया।
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परिजन उनका उपचार भोजीपुरा में करा रहे थे। उनकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टर ने उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया। सोमवार को परिजन उन्हें दिल्ली लेकर जा रहे थे। सोमवार की सुबह 7:30 बजे उनकी रास्ते में मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव लेकर गांव आए और सूचना पुलिस को दी। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
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वर्जन :
सड़क हादसे में घायल ग्रामीण की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजन की ओर से अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। - आंचल चौहान, सदर सीओ कासगंज

फोटो 21 - जिला अस्पताल पर रोते-बिलखते मृतक तुलाराम के परिजन। स्रोत : संवाद

फोटो 21 - जिला अस्पताल पर रोते-बिलखते मृतक तुलाराम के परिजन। स्रोत : संवाद

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