Kasganj News: सब जूनियर बास्केटबाल में पांच खिलाड़ियों का चयन
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:29 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:29 PM IST
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कासगंज। जिला स्तरीय चयन-ट्रायल में जूनियर बालिका कबड्डी के लिए 10 और सब जूनियर बालिका बास्केटबाल के लिए पांच खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ी 7 अक्तूबर को अलीगढ़ में होने वाले मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगी।
उप क्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह ने बताया कि जूनियर बालिका कबड्डी टीम में लक्ष्मी, संगम, नीतेश, अनीषा कुमार, शिवानी कुमारी, कोमल, शीलू, गुड़िया, सोनम और प्रिया का चयन हुआ है। वहीं सब जूनियर बालिका बास्केटबाल में हर्षिता, सृष्टि, सलौनी, अंशी और शालनी ने जगह बनाई है।
चयनित खिलाड़ियों को 7 अक्तूबर को सुबह 11 बजे महारानी अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम, अलीगढ़ में होने वाले मंडलीय चयन-ट्रायल में प्रतिभाग करेंगी। जूनियर बालिका कबड्डी की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 15 से 17 अक्तूबर तक मुरादाबाद और सब जूनियर बालिका बास्केटबाल प्रतियोगिता 8 से 11 अक्तूबर तक कानपुर देहात में प्रस्तावित है।
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उप क्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह ने बताया कि जूनियर बालिका कबड्डी टीम में लक्ष्मी, संगम, नीतेश, अनीषा कुमार, शिवानी कुमारी, कोमल, शीलू, गुड़िया, सोनम और प्रिया का चयन हुआ है। वहीं सब जूनियर बालिका बास्केटबाल में हर्षिता, सृष्टि, सलौनी, अंशी और शालनी ने जगह बनाई है।
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चयनित खिलाड़ियों को 7 अक्तूबर को सुबह 11 बजे महारानी अहिल्याबाई होल्कर स्पोर्ट्स स्टेडियम, अलीगढ़ में होने वाले मंडलीय चयन-ट्रायल में प्रतिभाग करेंगी। जूनियर बालिका कबड्डी की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 15 से 17 अक्तूबर तक मुरादाबाद और सब जूनियर बालिका बास्केटबाल प्रतियोगिता 8 से 11 अक्तूबर तक कानपुर देहात में प्रस्तावित है।
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