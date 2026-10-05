Kasganj News: पशु पैठ के दौरान जाम की समस्या, राहगीर परेशान

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पशु पैठ के दिनों में सड़क के आसपास बेतरतीब खड़े होने वाले वाहन और पशुओं की आवाजाही मुख्य मार्ग के साथ-साथ फिरोजपुर रोड पर भी आवागमन को पूरी तरह बाधित कर देती है। कई बार गढ़ी तिराहे पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं जिससे फंसे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है।इस व्यवस्था के चलते स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और जरूरी कामकाज से आने-जाने वाले नागरिकों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर बार पैठ के वक्त यही हालात बनते हैं, इसके बावजूद प्रशासन द्वारा यातायात को सुचारू रखने के लिए कोई स्थायी इंतजाम नहीं किए जाते हैं।प्रेमपाल, दुर्गेश, राम सिंह और लेखराज समेत अन्य निवासियों ने मांग की है कि पशु पैठ के दौरान वाहनों की पार्किंग और पशुओं के आवागम के लिए अलग से स्थान निर्धारित किया जाए। साथ ही, गढ़ी तिराहे पर पुलिसकर्मियों की स्थायी तैनाती हो, ताकि इस गंभीर समस्या से राहत मिल सके।वर्जन :पशु पैठ के दौरान गढ़ी तिराहे पर यातायात प्रभावित होने की जानकारी संज्ञान में है। पैठ के समय सड़क पर वाहनों को बेतरतीब खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार पुलिसकर्मियों की तैनाती कर यातायात सुचारु कराने की व्यवस्था की जाएगी। वाहन चालकों से भी अपील है कि वे निर्धारित स्थान पर ही वाहन खड़े करें, ताकि जाम की स्थिति न बने। - लक्ष्मण सिंह, यातायात प्रभारी