Kasganj News: फसलों के पंजीकरण के लिए पोर्टल खुला, किसानों को राहत

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डीआरएमओ अरुण कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को विभिन्न खरीद केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मक्का व बाजरा की खरीद 1 अक्तूबर से शुरू होनी थी लेकिन तकनीक कर्मी के चलते पोर्टल न खुलने से पंजीकरण न होने से खरीद निर्धारित समय से शुरू नहीं हो सकी। अब पोर्टल खुलने के साथ पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्रों पर किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, अभिलेखों और खरीद की तैयारियों की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों और केंद्र प्रभारियों को खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और किसानों को किसी तरह की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए।डीआरएमओ ने बताया कि सरकारी खरीद का लाभ लेने के लिए किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद ही किसान अपनी उपज सरकारी खरीद केंद्र पर बेच सकेंगे।