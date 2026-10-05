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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Portal opened for crop registration; relief for farmers.

Kasganj News: फसलों के पंजीकरण के लिए पोर्टल खुला, किसानों को राहत

Mon, 05 Oct 2026 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:28 PM IST
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कासगंज। फसलों की खरीद के लिए पंजीकरण कराने को पोर्टल खुल गया है। इसी के साथ मक्का और बाजरा की सरकारी खरीद की तैयारी तेज हो गई है। खरीद के लिए पोर्टल खुलने के साथ ही किसानों के पंजीकरण शुरू हो गए हैं। जिले में मक्का की खरीद के लिए चार और बाजरा के लिए 13 खरीद केंद्र बनाए गए हैं।
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डीआरएमओ अरुण कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को विभिन्न खरीद केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मक्का व बाजरा की खरीद 1 अक्तूबर से शुरू होनी थी लेकिन तकनीक कर्मी के चलते पोर्टल न खुलने से पंजीकरण न होने से खरीद निर्धारित समय से शुरू नहीं हो सकी। अब पोर्टल खुलने के साथ पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्रों पर किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, अभिलेखों और खरीद की तैयारियों की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों और केंद्र प्रभारियों को खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने और किसानों को किसी तरह की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए।
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डीआरएमओ ने बताया कि सरकारी खरीद का लाभ लेने के लिए किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद ही किसान अपनी उपज सरकारी खरीद केंद्र पर बेच सकेंगे।
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