फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Health services at Sidhpura PHC back on track.

Kasganj News: पटरी पर लौटीं सिढ़पुरा पीएचसी की स्वास्थ्य सेवाएं

Mon, 05 Oct 2026 11:31 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
Health services at Sidhpura PHC back on track.
फोटो 01 - सिढ़पुरा पीएचसी में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू होने के बाद दवा काउंटर पर दवा लेते मरीज। स्
सिढ़पुरा। बारिश के पानी से आठ दिन से प्रभावित सिढ़पुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा व्यवस्था सोमवार को सामान्य होने लगी। परिसर में जमा पानी कम होने के बाद ओपीडी, मरीजों की जांच और दवा वितरण की सुविधा दोबारा शुरू हो गई।
विज्ञापन


सोमवार को पीएचसी पहुंचे मरीजों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पर्चे बनवाए और ओपीडी में चिकित्सकीय परामर्श लिया। चिकित्सक डॉ. विनायक ने मरीजों की जांच कर आवश्यक दवाएं लिखीं। फार्मासिस्ट तुरसनपाल ने निशुल्क दवाओं का वितरण किया। इसी के साथ महिला प्रसूता वार्ड और आपातकालीन सेवाएं भी बहाल कर दी गईं।
विज्ञापन

लगातार बारिश के कारण पीएचसी परिसर में जलभराव हो गया था, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई थीं। मरीजों को सुविधा देने के लिए ओपीडी सहित कुछ व्यवस्थाएं अस्पताल के बाहर सड़क किनारे संचालित करनी पड़ रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिकारियों की ओर से पानी निकालने के लिए बोरिंग के जरिए भूगर्भ में उतारने की योजना भी बनाई गई थी लेकिन यह प्रभावी नहीं हो सकी। पानी प्राकृतिक रूप से सूखने के बाद उपचार व्यवस्था बहाल हो सकी।

-----------------

वर्जन :
परिसर में पानी कम होने के बाद ओपीडी, प्रसूता वार्ड और इमरजेंसी सेवाएं फिर शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल मरीजों को अस्पताल परिसर में ही उपचार और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भविष्य में जलभराव की समस्या से बचने के लिए स्थायी जलनिकासी व्यवस्था की जा रही है। - प्रदीप कुमार गौतम, चिकित्साधीक्षक
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed