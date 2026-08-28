Kasganj News: बिना कुश्ती लड़े 21 हजार का इनाम जीत गए तूफान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सदर विधायक देवेंद्र राजपूत और नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे ने शुभारंभ किया। उन्होंने दिवंगत उपेंद्र पहलवान के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बरेली के शैलेंद्र और अलीगढ़ के दीपक के बीच हाथ मिलवाकर कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। पहली 11000 रुपये की इनामी कुश्ती बरेली के शैलेंद्र ने अलीगढ़ के दीपक को पटखनी देकर अपने नाम की।विधायक देवेंद्र राजपूत ने कहा कि कुश्ती भारत की प्राचीन विधा है और तीर्थनगरी में इसकी परंपरा का बना रहना सुखद है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अखाड़े के युवा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करेंगे।नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे ने कहा कि दंगल प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सरकार से अच्छे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और अंतरराज्यीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मौका देने का आग्रह किया।रात तक चली इस प्रतियोगिता में कुल 55 से अधिक कुश्तियां हुईं। इनमें कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। दंगल में जनपदीय खिलाड़ियों के साथ एटा, बदायूं, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, मैनपुरी और फिरोजाबाद जैसे जनपदों के पहलवानों ने भी हिस्सा लिया। पहलवानों ने अपने दांव-पेंचों से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी।दंगल के दौरान बड़ी संख्या में कुश्ती प्रेमी मौजूद रहे। शिवसेवक ने रेफरी की भूमिका निभाई। दंगल संयोजक रमाकांत तिवारी, राजकुमार साहू, देशबंधु गुप्ता, अरविंद अग्रवाल, सुरेश दिवाकर, सुनील माहेश्वरी, दीपक वार्ष्णेय, अरुण पुंढीर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इन सभी ने प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग किया।