Kasganj News: एक साथ तीन मकानों में चोरी, जांच शुरू

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गांव नौरथा निवासी रेशमा पत्नी स्वर्गीय रामनरेश अपनी पुत्री रवीना के साथ रविवार रात घर के बरामदे में सो रही थीं। चोर खेत की तरफ से उनके मकान की कच्ची दीवार में नकब लगाकर अंदर घुस आए। कमरे में रखे बक्से को खंगालते हुए दो जोड़ी पायल, एक जोड़ी कुंडल, एक नाक की बेसर, एक कमरधनी और दो मोबाइल फोन चोरी कर ले गए।इसके बाद चोरों ने पास में ही स्थित दो अन्य बंद मकानों की दीवार फांदकर वहां भी हाथ साफ कर दिया। इनमें से एक मकान पातीराम का है जो लंबे समय से पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं। वहीं दूसरा मकान इंद्रपाल का है जो 1 सितंबर से लखनऊ में हैं।पुलिस टीम ने घटनास्थल की जांच की। फील्ड यूनिट ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। ड्रोन कैमरे से सर्च अभियान चलाया गया। संवाद