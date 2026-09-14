Kasganj News: एक साथ तीन मकानों में चोरी, जांच शुरू
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:29 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:29 PM IST
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कासगंज। सदर कोतवाली के गांव नौरथा में रविवार रात चोरों ने एक साथ तीन मकानों को निशाना बनाते हुए वारदात को अंजाम दिया। गांव के किनारे पर खेतों के पास स्थित तीन मकानों में दीवार काट कर चोर जेवरात और नकदी ले गए। सूचना पर पुलिस बल, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वायड व ड्रोन टीम मौके पर पहुंच गईं।
गांव नौरथा निवासी रेशमा पत्नी स्वर्गीय रामनरेश अपनी पुत्री रवीना के साथ रविवार रात घर के बरामदे में सो रही थीं। चोर खेत की तरफ से उनके मकान की कच्ची दीवार में नकब लगाकर अंदर घुस आए। कमरे में रखे बक्से को खंगालते हुए दो जोड़ी पायल, एक जोड़ी कुंडल, एक नाक की बेसर, एक कमरधनी और दो मोबाइल फोन चोरी कर ले गए।
इसके बाद चोरों ने पास में ही स्थित दो अन्य बंद मकानों की दीवार फांदकर वहां भी हाथ साफ कर दिया। इनमें से एक मकान पातीराम का है जो लंबे समय से पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं। वहीं दूसरा मकान इंद्रपाल का है जो 1 सितंबर से लखनऊ में हैं।
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पुलिस टीम ने घटनास्थल की जांच की। फील्ड यूनिट ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। ड्रोन कैमरे से सर्च अभियान चलाया गया। संवाद
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गांव नौरथा निवासी रेशमा पत्नी स्वर्गीय रामनरेश अपनी पुत्री रवीना के साथ रविवार रात घर के बरामदे में सो रही थीं। चोर खेत की तरफ से उनके मकान की कच्ची दीवार में नकब लगाकर अंदर घुस आए। कमरे में रखे बक्से को खंगालते हुए दो जोड़ी पायल, एक जोड़ी कुंडल, एक नाक की बेसर, एक कमरधनी और दो मोबाइल फोन चोरी कर ले गए।
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इसके बाद चोरों ने पास में ही स्थित दो अन्य बंद मकानों की दीवार फांदकर वहां भी हाथ साफ कर दिया। इनमें से एक मकान पातीराम का है जो लंबे समय से पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं। वहीं दूसरा मकान इंद्रपाल का है जो 1 सितंबर से लखनऊ में हैं।
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पुलिस टीम ने घटनास्थल की जांच की। फील्ड यूनिट ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। ड्रोन कैमरे से सर्च अभियान चलाया गया। संवाद