Kasganj News: विद्युत निगम और विजिलेंस ने 15 बिजली चोर पकड़े

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विद्युत उपखंड अधिकारी राकेश सिंह के नेतृत्व में विद्युत उपकेंद्र बीनपुर क्षेत्र के ग्राम दरका नगला और गढ़िया में चेकिंग की गई। टीम ने दरका नगला में 11 और गढ़िया में चार लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। अधिकारियों को देखकर कुछ लोग कटिया उतारकर भागने का प्रयास करने लगे।एसडीओ राकेश सिंह ने बताया कि दोनों गांवों से लंबे समय से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता नीरज गौड़, विजिलेंस के जेई जितेंद्र कुमार, विजिलेंस प्रभारी विजय कुमार, लाइनमैन और पुलिस बल मौजूद रहा। संवाद