फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   The electricity utility and the vigilance department caught 15 electricity thieves.

Kasganj News: विद्युत निगम और विजिलेंस ने 15 बिजली चोर पकड़े

Thu, 15 Oct 2026 11:10 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
The electricity utility and the vigilance department caught 15 electricity thieves.
फोटो 45 पटियाली के ग्राम दरका नगला में चेकिंग करने पहुंची विद्युत विभाग की टीम। विभाग
पटियाली। विद्युत निगम और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने बृहस्पतिवार को पुलिस बल के साथ विद्युत चोरी रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 15 लोगों को बिजली चोरी करते हुए मौके पर पकड़ लिया गया।
विज्ञापन

विद्युत उपखंड अधिकारी राकेश सिंह के नेतृत्व में विद्युत उपकेंद्र बीनपुर क्षेत्र के ग्राम दरका नगला और गढ़िया में चेकिंग की गई। टीम ने दरका नगला में 11 और गढ़िया में चार लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। अधिकारियों को देखकर कुछ लोग कटिया उतारकर भागने का प्रयास करने लगे।
विज्ञापन

एसडीओ राकेश सिंह ने बताया कि दोनों गांवों से लंबे समय से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता नीरज गौड़, विजिलेंस के जेई जितेंद्र कुमार, विजिलेंस प्रभारी विजय कुमार, लाइनमैन और पुलिस बल मौजूद रहा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed