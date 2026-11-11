Kasganj News: खिलाड़ी बिना सूना रहा बाॅक्सिंग का रिंग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के निर्देश पर 14 से 17 नवंबर तक झांसी में होने वाली प्रदेश स्तरीय सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाना था। इसके तहत बुधवार शाम 3 बजे कासगंज जिले के ट्रायल निर्धारित थे।अधिकारी और कोच तय समय तक खिलाड़ियों का इंतजार करते रहे लेकिन 45 से 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग के किसी भी वर्ग में एक भी महिला मुक्केबाज स्टेडियम नहीं पहुंची।उप क्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर कोई खिलाड़ी न आने के कारण अब मंडल स्तरीय चयन ट्रायल 12 नवंबर को दोपहर 3 बजे अलीगढ़ में किया जाएगा।