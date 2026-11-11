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Kasganj News: युवक ने तमंचे से माथे पर गोली मारकर दी जान

Wed, 11 Nov 2026 11:09 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:09 PM IST
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A young man took his own life by shooting himself in the forehead with a handgun.
फोटो 22 - पोस्टमार्टम गृह पर खड़े मृतक सुभाष के परिजन। स्रोत : संवाद
कासगंज। गंजडुंडवारा के गांव रंजीतपुर में मंगलवार रात शराब के नशे में धुत एक युवक ने घर के शौचालय में जाकर तमंचे से अपने माथे पर गोली मारकर जान दे दी। गोली चलने की आवाज सुनकर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो वह खून से लथपथ मृत अवस्था में मिला। इस घटना से पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई।
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मृतक के बड़े भाई जोगिंदर ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात करीब 8:30 बजे सुभाष (28) पुत्र चंद्रभान सिंह घर के शौचालय में गया था और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसने तमंचे से गोली मार ली।
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गोली की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके की ओर दौड़े लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। परिजन के अनुसार, घटना के समय सुभाष शराब के नशे में था।
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पांच साल पहले हुई थी शादी
सुभाष की शादी पांच वर्ष पूर्व बदायूं जिले के थाना उसहैत अंतर्गत ग्राम मुबारकपुर निवासी प्रेमलता के साथ हुई थी। उसका एक वर्षीय बेटा सिवांश है। पति की अचानक मौत से पत्नी प्रेमलता का रो-रोकर बुरा हाल है।

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वर्जन
गोली लगने से युवक की मौत हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में हर पहलू से पूछताछ और जांच की जा रही है। -अमित कुमार, सीओ पटियाली

फोटो 22 - पोस्टमार्टम गृह पर खड़े मृतक सुभाष के परिजन। स्रोत : संवाद

फोटो 22 - पोस्टमार्टम गृह पर खड़े मृतक सुभाष के परिजन। स्रोत : संवाद

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