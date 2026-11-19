विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

राजकीय पॉलिटेक्निक सोरों में प्रथम पाली में वास्तुकला प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान की परीक्षा हुई। इसमें पंजीकृत 195 विद्यार्थियों में से 190 उपस्थित और पांच अनुपस्थित रहे।द्वितीय पाली में वास्तुकला अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की निर्माण एवं सामग्री-तृतीय विषय की परीक्षा आयोजित हुई। इसमें सभी 15 पंजीकृत विद्यार्थी उपस्थित रहे। एमएमआईटी पॉलिटेक्निक में प्रथम वर्ष की अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान की परीक्षा में 102 विद्यार्थियों में से 99 उपस्थित रहे जबकि तीन अनुपस्थित रहे।परीक्षा के दौरान राजकीय पॉलिटेक्निक में केंद्र अधीक्षक एवं प्रधानाचार्य राजन सिंह, सहायक केंद्र अधीक्षक एवं वास्तुकला विभागाध्यक्ष उमाशंकर, व्याख्याता देवकांत गौतम सहित संस्थान का स्टाफ मौजूद रहा। एमएमआईटी में प्रधानाचार्य उमेश चंद्र आदि मौजूद रहे।-प्रश्नपत्र बहुत अच्छा और संतोषजनक रहा। इसमें मुख्य रूप से परमाणु संरचना से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे। - अनमोल रतन मौर्य, यांत्रिक अभियंत्रण प्रथम वर्ष-प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम के अनुसार था। विलयन एवं अभियांत्रिकी सामग्री से संबंधित प्रश्नों की संख्या अधिक रही। -कलश त्रिपाठी, यांत्रिक अभियंत्रण प्रथम वर्ष-निर्माण एवं सामग्री-तृतीय विषय का प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम के अनुरूप रहा। प्रश्नों का स्तर संतोषजनक था। परीक्षा अच्छी रही। -भूमिका, वास्तुकला अंतिम वर्ष-अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का प्रश्नपत्र अच्छा और संतुलित रहा। प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे गए थे। प्रश्नों का स्तर सामान्य था। -दुष्यंत, वास्तुकला प्रथम वर्ष