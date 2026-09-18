Kasganj News: फंदे से लटका मिला किशोरी का शव, जांच में जुटी पुलिस
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:14 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। पटियाली कोतवाली के गांव नगला मोहन में बृहस्पतिवार देर रात सुमन (17) पुत्री अखिलेश का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला। किशोरी बचपन से ही अपनी ननिहाल में रह रही थी।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजयवीर सिंह और सीओ अमित कुमार पुलिस बल व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
सुमन के मामा संतोष ने बताया कि वह अपनी मां शकुंतला देवी के साथ दिल्ली में थे और घटना की खबर मिलते ही गांव पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि बृहस्पतिवार को देर रात करीब 10 बजे पड़ोसी युवक उनके घर में घुस आया था, जो पकड़े जाने के डर से भाग निकला। परिजन का मानना है कि इसी घटना से बदनामी के डर से सुमन ने यह खौफनाक कदम उठाया। मामा ने किशोरी के साथ किसी अनहोनी की आशंका भी जताई है।
विज्ञापन
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
दो साल की उम्र से ननिहाल में रह रही थी सुमन
परिजन के अनुसार, सुमन जब महज दो साल की थी, तब 15 वर्ष पूर्व उसकी मां न्ननी देवी की टीबी की बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद से मामा संतोष ही उसका पालन-पोषण कर रहे थे। सुमन का छोटा भाई निखिल अपनी बुआ के साथ दिल्ली में रहता है जबकि बड़ा भाई विनोद नादरमई (अमांपुर) में रहकर मजदूरी करता है।
-- -- -- -- -- -- -- ---
प्राथमिक दृष्टया मौत का कारण फंदा लगाना प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने मौके से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए हैं और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। - अमित कुमार, सीओ पटियाली
विज्ञापन
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजयवीर सिंह और सीओ अमित कुमार पुलिस बल व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
सुमन के मामा संतोष ने बताया कि वह अपनी मां शकुंतला देवी के साथ दिल्ली में थे और घटना की खबर मिलते ही गांव पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि बृहस्पतिवार को देर रात करीब 10 बजे पड़ोसी युवक उनके घर में घुस आया था, जो पकड़े जाने के डर से भाग निकला। परिजन का मानना है कि इसी घटना से बदनामी के डर से सुमन ने यह खौफनाक कदम उठाया। मामा ने किशोरी के साथ किसी अनहोनी की आशंका भी जताई है।
विज्ञापन
दो साल की उम्र से ननिहाल में रह रही थी सुमन
परिजन के अनुसार, सुमन जब महज दो साल की थी, तब 15 वर्ष पूर्व उसकी मां न्ननी देवी की टीबी की बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद से मामा संतोष ही उसका पालन-पोषण कर रहे थे। सुमन का छोटा भाई निखिल अपनी बुआ के साथ दिल्ली में रहता है जबकि बड़ा भाई विनोद नादरमई (अमांपुर) में रहकर मजदूरी करता है।
प्राथमिक दृष्टया मौत का कारण फंदा लगाना प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने मौके से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए हैं और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। - अमित कुमार, सीओ पटियाली