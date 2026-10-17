Kasganj News: शुद्ध गंगाजल की आपूर्ति के लिए संवरेगी सोरोंजी माइनर

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सोरोंजी। तीर्थनगरी की हरि की पौड़ी में शुद्ध गंगाजल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सोरोंजी माइनर की पुनर्स्थापना और सीसी लाइनिंग कराई जाएगी। इस कार्य के लिए शासन ने आठ करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। शुक्रवार को गोरहा के निकट सिंचाई खंड के अंतर्गत होने वाले कार्य का सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत और नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे ने शिलान्यास कर शुभारंभ किया।सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी। इससे किसानों को लाभ मिलने के साथ ही क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत के प्रयासों से यह कार्य संभव हो सका है। कार्य पूरा होने के बाद हरि की पौड़ी में शुद्ध गंगाजल की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता शरद सौरभ गिरी, सहायक अभियंता जितेंद्र कुमार और अवर अभियंता विनोद कुमार आदि मौजूद रहे।