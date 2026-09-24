Kasganj News: हॉकी के मंडलीय ट्रायल में 10 खिलाड़ी चयनित
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:36 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:36 PM IST
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कासगंज। हॉकी के मैदान पर जिले के 10 खिलाड़ियों ने मंडलीय ट्रायल के लिए जगह पक्की कर ली है। चयनित खिलाड़ी 26 सितंबर को अलीगढ़ में होने वाले मंडलीय चयन-ट्रायल में कासगंज का प्रतिनिधित्व करेंगे।
उप क्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह ने बताया कि सब जूनियर बालक हॉकी के जिला स्तरीय चयन-ट्रायल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर लवकुश, किशन वर्मा, रवि कुमार, कपिल वर्मा, नैतिक, अजित कुमार, प्रशांत बाबू, भूपेश कुमार, निरोत्तम और अंकित का चयन किया गया है।
उन्होंने बताया कि सभी चयनित खिलाड़ी 26 सितंबर को सुबह 11 बजे डीएस कॉलेज, अलीगढ़ में होने वाले मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। यहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के आगे की टीम में चयन का रास्ता खुलेगा। खिलाड़ियों के चयन से खेल प्रेमियों और परिजनों में उत्साह है। संवाद
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उप क्रीड़ा अधिकारी हरफूल सिंह ने बताया कि सब जूनियर बालक हॉकी के जिला स्तरीय चयन-ट्रायल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर लवकुश, किशन वर्मा, रवि कुमार, कपिल वर्मा, नैतिक, अजित कुमार, प्रशांत बाबू, भूपेश कुमार, निरोत्तम और अंकित का चयन किया गया है।
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उन्होंने बताया कि सभी चयनित खिलाड़ी 26 सितंबर को सुबह 11 बजे डीएस कॉलेज, अलीगढ़ में होने वाले मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। यहां बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के आगे की टीम में चयन का रास्ता खुलेगा। खिलाड़ियों के चयन से खेल प्रेमियों और परिजनों में उत्साह है। संवाद
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