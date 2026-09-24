Kasganj News: हाईवे निर्माण की जद में आया पॉलिटेक्निक का नया छात्रावास, अब परिसर में बनेगा दूसरा हॉस्टल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

पॉलिटेक्निक का यह छात्रावास महज दो साल पहले ही बनकर तैयार हुआ था लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही यह राष्ट्रीय राजमार्ग के दायरे में आ गया। प्रस्तावित राजमार्ग फरीदनगर गांव से होते हुए सहावर मार्ग के नगरिया मार्ग पर निकलेगा। इसके लिए कॉलेज परिसर में सड़क निर्माण हेतु पिलर और स्लैब बनाने का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है।शुरुआत में पॉलिटेक्निक प्रशासन ने छात्रावास तोड़े जाने को लेकर आपत्ति जताई थी। इस आपत्ति का संज्ञान लेते हुए एनएचएआई ने छात्रों के हित में कॉलेज परिसर में ही वैकल्पिक रूप से दूसरा आधुनिक छात्रावास बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिस पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।वर्जन-पॉलीटेक्निक कॉलेज की एनएचएआई द्वारा राजमार्ग निर्माण के लिए एक हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की गई है। इस जमीन पर बने छात्रावास को तोड़कर काॅलेज की दूसरी खाली पड़ी भूमि पर एनएचएआई नया छात्रावास निर्माण करा रहा है। - राजन सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, सोरोंजी