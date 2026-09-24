Kasganj News: फार्मासिस्टों की कमी से जूझ रहा स्वास्थ्य विभाग, 60 में से 12 पद खाली

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जिला अस्पताल में फार्मासिस्ट के 10 पद स्वीकृत हैं। इनमें सात पद भरे हुए हैं जबकि तीन पद रिक्त हैं। अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में दवा वितरण के साथ अन्य जिम्मेदारियां संभालने में उपलब्ध कर्मचारियों पर काम का दबाव बना रहता है।वहीं ब्लॉक स्तरीय, नगरीय और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट के 50 पद हैं। इनमें 41 पदों पर कर्मचारी तैनात हैं जबकि नौ पद खाली हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों पर फार्मासिस्टों की उपलब्धता मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि उपचार के बाद दवा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर रहती है।जिले में 11 आयुर्वेद अस्पताल संचालित हैं लेकिन किसी भी अस्पताल में फार्मासिस्ट की तैनाती नहीं है। इससे मरीजों को दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रभावित रहती है। चिकित्सकीय परामर्श के बाद दवाओं के वितरण और रखरखाव की जिम्मेदारी अन्य कर्मचारियों को संभालनी पड़ती है।जिले में आठ होम्योपैथी अस्पताल संचालित हैं। इनमें पहले तीन फार्मासिस्ट तैनात थे। बुधवार को जिले को तीन नए फार्मासिस्ट मिले हैं। इसके बावजूद दो पद अभी भी खाली हैं। नए फार्मासिस्टों की तैनाती से दवा वितरण व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है जबकि रिक्त पदों पर नियुक्ति का इंतजार है।वर्जनजिला अस्पताल में फार्मासिस्ट के तीन पद अभी रिक्त चल रहे हैं। इन पदों को भरने के लिए शासन को डिमांड भेजी जा चुकी है।- डॉ. संजीव सक्सेना, सीएमएस