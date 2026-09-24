Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:33 PM IST
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कबड्डी प्रतियोगिता
- सुबह 10 बजे से माध्यमिक स्कूलों की बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता आजाद गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित की जाएगी।
सामूहिक गायन
- सुबह 11 बजे से राजकीय माध्यमिक विद्यालय में नमामि भारतम वंदे मातरम सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
ट्रायल
- दोपहर 2 बजे जिला स्टेडियम सोरोंजी में सब जूनियर बालिका हॉकी का जिला ट्रायल आयोजित होगा।
विज्ञापन
- सुबह 10 बजे से माध्यमिक स्कूलों की बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता आजाद गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित की जाएगी।
सामूहिक गायन
- सुबह 11 बजे से राजकीय माध्यमिक विद्यालय में नमामि भारतम वंदे मातरम सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
ट्रायल
- दोपहर 2 बजे जिला स्टेडियम सोरोंजी में सब जूनियर बालिका हॉकी का जिला ट्रायल आयोजित होगा।