Kasganj News: बाढ़ और कटे रास्तों के बीच फीका पड़ा रक्षाबंधन

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बृहस्पतिवार को बैराजों से पानी का प्रवाह कम हुआ और कछला ब्रिज पर गंगा के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद, जमीनी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पटियाली इलाके के गांव नगला हंसी, नगला नरपत, नगला जयकिशन, नगला दुर्जन, नगला दिपी, नगला खना, नगला जैली, राजेपुर कुर्रा और मूंझखेड़ा सहित आसपास के लगभग 10 गांव बाढ़ की चपेट में हैं।सबसे बड़ी समस्या रास्तों के कटने से उत्पन्न हुई है। सनौड़ी के टूटे पुल के पास मात्र दो नावों का संचालन हो रहा है, जिनके सहारे ग्रामीण अपनी साइकिल, स्कूटर और बाइक तक पार ले जाने को मजबूर हैं। त्योहार के इस मौके पर नाव का लंबा इंतजार और जोखिम भरा सफर लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है।ग्रामीण का कहना है कि हर वर्ष आने वाली इस आपदा ने त्योहार की खुशियों को बेपटरी कर दिया है जिससे प्रभावित इलाकों की बहनें और बेटियां चाहकर भी अपने भाइयों तक नहीं पहुंच पा रही हैं।बोले ग्रामीण-- बाढ़ का पानी भरा हुआ है। त्योहार कैसे मनाएं। काफी समय से यह समस्या बनी हुई है। त्योहार की औपचारिकताएं होंगी। आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है- रायसिंह, नगला जयकिशन- बाढ़ की आपदा हर वर्ष हो रही है। इस आपदा में त्योहार भी फीके हो जाते हैं। इस बार फिर से वही समस्या है। नाव के अलावा आवागमन का कोई विकल्प नहीं है। परेशानी में कैसे बेटियां घर आएं- रनवीर, नगला जयकिशनबैराजों से पानी का प्रवाहहरिद्वार बैराज से- 69089 क्यूसेकबिजनौर बैराज से- 54557 क्यूसेकनरौरा बैराज से - 110176 क्यूसेककछला ब्रिज- 162.40 मीटर के निशान परवर्जन-- गंगा के जलस्तर में कमी आ रही है। करीब 10 सेंटीमीटर पानी और घट गया है। बैराजों से भी प्रवाह घटा है- शरद सौरभ गिरी, अधिशासी अभियंता सिंचाईं।