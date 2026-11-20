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बृहस्पतिवार को सहावर तहसील सभागार में एसडीएम ने ब्लॉक क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं को एसआईआर कार्य में सहयोग की जानकारी दी, जिस पर उन्होंने अतिरिक्त जिम्मेदारी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई।आशा कार्यकर्ता सीमा सोलंकी, ओमवती, द्रोपा देवी और सीमा देवी ने कहा कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि वालंटियर हैं, जिन्हें तय इंसेंटिव मिलता है और निश्चित वेतन नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि पोलियो अभियान, संचारी रोग नियंत्रण, टीकाकरण जैसे कार्यों के बीच अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही है जबकि समय से मानदेय व यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता।इससे मानसिक व आर्थिक शोषण हो रहा है। मांगों को लेकर आशाओं ने जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपने व विरोध की चेतावनी दी। इस दौरान मीरा देवी, सर्वेश कुमारी, कमलेश कुमारी, राजकुमारी, गीता रानी, राजरानी, मुन्नी देवी, कल्पना मिश्रा, जयमाला, माधुरी, संगीता और मंजू सहित अन्य आशा वर्कर्स मौजूद रहीं।