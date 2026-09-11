Kasganj News: मांगों पर नहीं बनी सहमति,छठे दिन भी जारी रहा धरना

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धरना के संयोजक हरवीर सिंह भारतीय ने कहा कि छह दिन से आंबेडकर पार्क पर सत्याग्रह किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को डीआईओएस व तहसीलदार ने उनकी मांगें सुनी। उन्होंने कहा कि अब केवल आश्वासन से बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि मांगों का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। भारतीय ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक बदलाव नहीं दिखता, आंदोलन जारी रहेगा।उन्होंने मांग की कि स्कूलों में शत-प्रतिशत एनसीईआरटी पुस्तकों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। इसके साथ ही अनधिकृत एवं मनमाने शुल्क पर रोक लगाए जाने की मांग की। वे शिक्षा के अधिकार (आरटीई) का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा व्यवस्था में जिम्मेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।