Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

विज्ञापन



- सुबह 11 बजे प्रभुपार्क से विश्व हिंदू महासंग द्वारा शोभायात्रा निकाली जाएगी।

अनुष्ठान

- शाम 6:30 बजे सोरोंजी के हरि की पौड़ी किनारे स्थित शनिदेव मंदिर में अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।

शोभायात्रा