Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:37 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:37 PM IST
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शोभायात्रा
- सुबह 11 बजे प्रभुपार्क से विश्व हिंदू महासंग द्वारा शोभायात्रा निकाली जाएगी।
अनुष्ठान
- शाम 6:30 बजे सोरोंजी के हरि की पौड़ी किनारे स्थित शनिदेव मंदिर में अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।
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- सुबह 11 बजे प्रभुपार्क से विश्व हिंदू महासंग द्वारा शोभायात्रा निकाली जाएगी।
अनुष्ठान
- शाम 6:30 बजे सोरोंजी के हरि की पौड़ी किनारे स्थित शनिदेव मंदिर में अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।