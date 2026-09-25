Kasganj News: कबड्डी में नगला काशी की बालिकाओं ने मारी बाजी
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:29 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:29 PM IST
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कासगंज। आजाद गांधी इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित माध्यमिक विद्यालयों की जिला स्तरीय अंडर-14 और अंडर-17 बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में नगला काशी की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों के खिताब अपने नाम किए। प्रतियोगिता में सात छात्राओं का चयन मंडल के लिए किया गया।
प्रधानाचार्य रईस अहमद हाशमी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
अंडर-17 के फाइनल में शिव प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगला काशी ने मक्खनलाल इंटर कॉलेज अमांपुर को करारी शिकस्त देकर जीत हासिल की। इससे पहले सेमीफाइनल में मक्खनलाल इंटर कॉलेज ने जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बधारी भनूपुरा को हराया, जबकि शिव प्रसाद विद्यालय ने श्री गणेश इंटर कॉलेज कासगंज को मात दी।
अंडर-14 के फाइनल में भी शिव प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगला काशी की टीम ने एमएल पब्लिक इंटर कॉलेज हिम्मतपुर सई को हराकर खिताब जीता।
प्रतियोगिता में राजकीय हाईस्कूल नमेनी और मुलायम सिंह इंटर कॉलेज भिदौनी की टीमों ने भी हिस्सा लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में से मंडलीय टीम के लिए सुषमा, शीलू, गुड़िया, अन्नू, देवांशी, लक्ष्मी और उपासना समेत अन्य का चयन किया गया।
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जिला क्रीड़ा प्रभारी समीक्षा सिंह ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 30 सितंबर को आजाद गांधी इंटर कॉलेज में होने वाली मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी।
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प्रधानाचार्य रईस अहमद हाशमी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
अंडर-17 के फाइनल में शिव प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगला काशी ने मक्खनलाल इंटर कॉलेज अमांपुर को करारी शिकस्त देकर जीत हासिल की। इससे पहले सेमीफाइनल में मक्खनलाल इंटर कॉलेज ने जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बधारी भनूपुरा को हराया, जबकि शिव प्रसाद विद्यालय ने श्री गणेश इंटर कॉलेज कासगंज को मात दी।
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अंडर-14 के फाइनल में भी शिव प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगला काशी की टीम ने एमएल पब्लिक इंटर कॉलेज हिम्मतपुर सई को हराकर खिताब जीता।
प्रतियोगिता में राजकीय हाईस्कूल नमेनी और मुलायम सिंह इंटर कॉलेज भिदौनी की टीमों ने भी हिस्सा लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों में से मंडलीय टीम के लिए सुषमा, शीलू, गुड़िया, अन्नू, देवांशी, लक्ष्मी और उपासना समेत अन्य का चयन किया गया।
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जिला क्रीड़ा प्रभारी समीक्षा सिंह ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 30 सितंबर को आजाद गांधी इंटर कॉलेज में होने वाली मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी।