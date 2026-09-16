फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Massive fire at Vishal Mega Mart warehouse; staff and others fled to save their lives.

Kasganj News: विशाल मेगा मार्ट के वेयरहाउस में भीषण आग, स्टाफ व लोगों ने भागकर बचाई जान

Wed, 16 Sep 2026 11:42 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
Massive fire at Vishal Mega Mart warehouse; staff and others fled to save their lives.
फोटो 12 - विशाल मेगा मार्ट में आग लगने के बाद बैरीकेड लगवाकर वाहनों को रोकते यातायात पुलिस ।  स
विशाल मेगा मार्ट के वेयरहाउस में भीषण आग, स्टाफ व लोगों ने भागकर बचाई जान
विज्ञापन

कासगंज। नदरई गेट बाजार में एसबी प्लाजा के सेकंड फ्लोर स्थित विशाल मेगा मार्ट के वेयरहाउस में बुधवार सुबह 11:30 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फायर अलार्म बजते ही स्टाफ सहित प्लाजा में मौजूद सभी लोग भागकर बाहर निकल आए। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और लपटें उठने लगीं।
प्रशासन ने तत्काल आसपास के मकान और दुकानें खाली करा दीं। 300 मीटर दूर तक धुआं फैलने से लोग घुटन, खांसी और आंखों में जलन की समस्या से परेशान हो गए। पांच जिलों से पहुंचीं दमकल की गाड़ियों ने साढ़े सात घंटे की मशक्कत के बाद शाम सात बजे आग पर काबू पा लिया। हालांकि, धुएं का गुबार रात तक उठता रहा।
विज्ञापन

वेयरहाउस में जब आग लगी तो वहां तीन कर्मचारी और एक गार्ड मौजूद थे। धुआं उठने पर फायर अलार्म बजा, तो खलबली मच गई। कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आग ने विकराल रूप ले लिया। इस पर कर्मचारी अपनी जान बचाकर बाहर भागे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। प्लाजा के अन्य लोग भी समय रहते बाहर निकल आए।
विज्ञापन
विज्ञापन

दमकल की टीम पहले प्लाजा में आगे की ओर से ऑक्सीजन सिलिंडर के साथ दाखिल हुई लेकिन अंदर आग की लपटें तेज होने पर पीछे की दीवार काटकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। डीएम प्रणय सिंह, एसपी ओपी सिंह समेत अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बचाव कार्य के लिए आसपास के पांच जिलों से दमकल की 12 गाड़ियों को बुलाया गया।
बाजार में जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर यातायात रोक दिया गया। आसपास की दुकानें भी बंद करा दी गईं और मकानों को खाली करा लिया गया। हादसे में करीब एक करोड़ रुपये से ज्यादा के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि, सही आकलन आग के पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही हो सकेगा।

वर्जन
विशाल मेगा मार्ट के वेयरहाउस में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई थी। समय रहते काम करने वाले स्टाफ को सुरक्षित निकाल लिया गया। दमकल टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। पड़ोसी जिलों से दमकल वाहनों को मंगवाकर आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच कराई जा रही है। नुकसान का आकलन भी कराया जा रहा है।

- प्रणय सिंह, डीएम, कासगंज

फोटो 12 - विशाल मेगा मार्ट में आग लगने के बाद बैरीकेड लगवाकर वाहनों को रोकते यातायात पुलिस ।  स

फोटो 12 - विशाल मेगा मार्ट में आग लगने के बाद बैरीकेड लगवाकर वाहनों को रोकते यातायात पुलिस ।  स

फोटो 12 - विशाल मेगा मार्ट में आग लगने के बाद बैरीकेड लगवाकर वाहनों को रोकते यातायात पुलिस ।  स

फोटो 12 - विशाल मेगा मार्ट में आग लगने के बाद बैरीकेड लगवाकर वाहनों को रोकते यातायात पुलिस ।  स

फोटो 12 - विशाल मेगा मार्ट में आग लगने के बाद बैरीकेड लगवाकर वाहनों को रोकते यातायात पुलिस ।  स

फोटो 12 - विशाल मेगा मार्ट में आग लगने के बाद बैरीकेड लगवाकर वाहनों को रोकते यातायात पुलिस ।  स

फोटो 12 - विशाल मेगा मार्ट में आग लगने के बाद बैरीकेड लगवाकर वाहनों को रोकते यातायात पुलिस ।  स

फोटो 12 - विशाल मेगा मार्ट में आग लगने के बाद बैरीकेड लगवाकर वाहनों को रोकते यातायात पुलिस ।  स

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed