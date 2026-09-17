खुशखबर: बैंक में हो खाता तो मिलेगा 10 लाख तक डाक बीमा, सिर्फ आधार में होनी चाहिए गांव का पता

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प्रधान डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर एसके जैन ने बताया कि डाक जीवन बीमा सिर्फ नौकरीपेशा लोगों के लिए था। लेकिन ग्रामीण डाक बीमा में असंगठित क्षेत्र से लेकर गिग वर्क्स व सभी निजी क्षेत्र के कामकाजी लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि 45 रुपया प्रति हजार का बोनस इस बीमा पर मिलता है। आवेदक को सिर्फ पासबुक की छायाप्रति डाकघर में बीमा के लिए देनी पड़ेगी। विज्ञापन

प्रधान डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर एसके जैन ने बताया कि डाक जीवन बीमा सिर्फ नौकरीपेशा लोगों के लिए था। लेकिन ग्रामीण डाक बीमा में असंगठित क्षेत्र से लेकर गिग वर्क्स व सभी निजी क्षेत्र के कामकाजी लोग शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि 45 रुपया प्रति हजार का बोनस इस बीमा पर मिलता है। आवेदक को सिर्फ पासबुक की छायाप्रति डाकघर में बीमा के लिए देनी पड़ेगी।

आपके आधार पर गांव का पता है मगर रहते शहर में हैं। ऐसे में आप ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए पात्र हैं। सिर्फ आपके पास बैंक खाता होना चाहिए। 10 लाख रुपये तक बीमा मिलेगा। डाक विभाग अब डाक जीवन बीमा के बाद ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना लाया है। 18 से 55 वर्ष तक के ऐसे लोग जिनके आधार कार्ड पर किसी गांव का पता दर्ज है वह इसके लिए पात्र होंगे।