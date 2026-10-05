Kasganj News: मानपाल सिंह ने भतीजे को सौंपी राजनैतिक विरासत

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पूर्व मंत्री मानपाल सिंह की उम्र करीब 90 वर्ष है और वह राजनीति अभी भी सक्रिय हैं। सपा के राष्ट्रीय के अध्यक्ष ने उन्हें विधान सभा 2027 के चुनाव के लिए बदायूं जिले का प्रभारी बनाया है। वह प्रदेश की कांग्रेस सरकार और सपा सरकार में चार मंत्री रह चुके हैं और छह बार वह विधायक चुने गए हैं।समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। पूर्व मंत्री की कोई संतान नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने भतीजे अशोक कुमार को राजनैतिक वारिस घोषित किया है और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से अशोक को सहयोग करने का आह्वान किया है।अशोक पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और शैक्षणिक संस्थानों का कार्य भी देख रहे हैं। पूर्व मंत्री के राजनैतिक उत्तराधिकारी घोषित करने के फैसले को लेकर राजनीति हल्कों में चर्चाएं तेज हैं। पूर्व मंत्री मानपाल सिंह ने कहा कि वह समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आगामी चुनावों के लिए वह पूरी मेहनत के साथ पार्टी के लिए कार्य करेंगे। पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसका समर्थन किया जाएगा।