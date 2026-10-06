फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Light rain likely for two days; daytime heat to persist, with temperatures reaching up to 34 degrees.

Kasganj News: दो दिन बूंदाबांदी के आसार, दिन में गर्मी बरकरार, 34 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान

Tue, 06 Oct 2026 11:48 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों में आसमान पर बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। 7 और 8 अक्तूबर को बहुत हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 9 से 11 अक्तूबर तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है।
विज्ञापन

अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास बना रहेगा। रात का तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री अधिक रहने के कारण मौसम में अपेक्षित ठंडक महसूस नहीं होगी।
विज्ञापन

पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण-पूर्व दिशा से 7 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान अधिकतम आर्द्रता 83 से 90 और न्यूनतम 47 से 50 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। 10 अक्तूबर को आसमान लगभग साफ रहने की संभावना है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed