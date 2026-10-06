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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   An interlocking road will be constructed in Birsua village.

Kasganj News: गांव बिरसुआ में बनेगी इंटरलॉकिंग सड़क

Tue, 06 Oct 2026 11:47 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:47 PM IST
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कासगंज। सदर विधानसभा क्षेत्र के गांव बिरसुआ में प्राइमरी स्कूल से रामेश्वर के प्लाॅट की ओर जाने वाले मार्ग पर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 8.70 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। सड़क बनने से ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।
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यह सड़क काफी समय से जर्जर थी। बारिश के दौरान यहां कीचड़ और जलभराव की समस्या के चलते आवागमन में परेशानी होती थी। ग्रामीण राजेश कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए जनप्रतिनिधि से मांग की गई थी।
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सदर विधायक देवेंद्र राजपूत ने बताया कि गांव बिरसुआ के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग की थी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। संवाद
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