पड़ताल : तारों के सहारे टिकी विद्युत व्यवस्था, खंभों ने टेके घुटने

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शहर की पड़ताल के दौरान प्रमुख मार्गों और गलियों में पोलों की जर्जर स्थिति सामने आई है। गली पचौरियां के नुक्कड़ पर एक ही स्थान पर दो बिजली के पोल लगे हैं। इनमें से एक पोल अत्यधिक झुका हुआ है और केवल ऊपर बंधे तारों के सहारे ही टिका हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कभी भी गिर सकता है।बिलराम गेट पर गरीब बोहरान के सामने भी दो पोल एक साथ खड़े हैं, जिनमें से एक साफ तौर पर झुका हुआ है। सड़क किनारे स्थित होने के कारण यह राहगीरों और यातायात के लिए सीधे तौर पर खतरा बना हुआ है।गली बोहरान में एक ही जगह पर तीन बिजली के पोल लगे हैं, जिनमें से दो पोल न केवल झुके हुए हैं बल्कि नीचे से बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। त्योहारों की रौनक के बीच जनता ने प्रशासन और बिजली विभाग से अपील की है कि महोत्सव शुरू होने से पहले इन सभी खतरनाक पोलों को बदला जाए, ताकि किसी अनहोनी को टाला जा सके।गली पचौरियान के नुक्कड़ पर लगे पोल में करंट भी आ जाता है। पोल के झुकने से रास्ता संकरा हो गया है। रामलीला में निकलने वाली शोभायात्राओं में दिक्कत आ सकती है। - राजेंद्र गुप्ता, व्पापारीगली बोहरान के सामने लगा पोल बदलने के बाद जर्जर पुराने पोल को नहीं हटाया गया। पोल कभी भी गिर सकता है। बारिश के दिनों में करंट भी आ जाता है।- सौरभ गुप्ता, व्यापारीरामलीला महोत्सव शुरू होने वाला है। महोत्सव के तहत राम बरात, राजगद्दी सहित अन्य शोभायात्राएं निकलती हैं। ऐसे में मार्गों पर लगे बिजली के पोलों की स्थिति पहले से देखी जानी चाहिए और उन्हें ठीक करवाना चाहिए। - ब्रहमानंद शर्माजिन स्थानों पर पोल झुके हैं उनका निरीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद झुके पोलों को हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। - राहुल वर्नवाल, अधिशासी अभियंता, शहरी