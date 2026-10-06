Kasganj News: ढोलना-गढ़ी मार्ग पर लगा एक घंटा तक लंबा जाम

विज्ञापन

पोल टूटने के साथ हाईटेंशन लाइन के तार भी सड़क पर गिर गए। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई व्यक्ति नहीं था। तारों के सड़क पर फैलने से राहगीरों और वाहन चालकों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की हिदायत दी गई। इससे कुछ देर के लिए मार्ग बाधित हो गया। सूचना पर विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पोल व तार हटवाए। इसके बाद मार्ग सुचारू हो गया।वर्जनपेड़ों की टहनियां काटने के कारण शटडाउन चल रहा था। सूचना मिलते ही टीम भेजकर पोल हटवा दिया गया। महेश चंद्र, जेई