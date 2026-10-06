Kasganj News: खेत के लिए बोझ नहीं, कमाई का जरिया बनेगी पराली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

इसके तहत गांवों में विशेष अभियान, प्रचार वाहन और होर्डिंग्स के माध्यम से लगातार संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। मोहनपुरा कृषि विज्ञान केंद्र के पादप संरक्षण वैज्ञानिक डॉ. रीतेश ने बताया कि सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, मल्चर और रोटावेटर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से पराली को खेत में ही आसानी से मिलाया और प्रबंधित किया जा सकता है। इससे न केवल पराली जलाने की जरूरत खत्म होती है, बल्कि खेत में प्राकृतिक जैविक पदार्थों की मात्रा भी बनी रहती है।विशेषज्ञों के अनुसार, पराली को जलाने के बजाय पशु चारे, कम्पोस्ट खाद और बायोमास के रूप में भी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार किसानों को इन कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर प्रोत्साहित कर रही है, ताकि जिस पराली को किसान अब तक खेत के लिए बोझ मानते थे, उसे एक उपयोगी संसाधन में बदला जा सके।2 एकड़ से कम - 5,000 रुपये2 से 5 एकड़ तक - 10,000 रुपये5 एकड़ से अधिक - 30,000 रुपयेवर्जनइन-सीटू योजना के तहत किसानों, सहकारी समितियों और एफपीओ को फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। उद्देश्य है कि किसान पराली में आग लगाने के बजाय तकनीक के जरिए उसका प्रबंधन करें। - डाॅ. आकाश, कृषि प्रसार अधिकारी, मोहनपुरा कृषि विज्ञान केंद्र