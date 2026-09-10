Kasganj News: कई नोटिस के बाद भी खाली नहीं की जमीन, चला बुलडोजर

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तहसीलदार बलवंत उपाध्याय ने बताया कि पथरेकी गांव में हाईवे की जद में आने वाले भवनों का मुआवजा संबंधित गृहस्वामियों को काफी समय पहले ही दिया जा चुका है। जगह खाली कराने के लिए कई महीने पूर्व नोटिस जारी कर अंतिम चेतावनी दी गई थी। कांवड़ यात्रा से पहले भी अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने दोबारा अवैध निर्माण कर भूमि पर कब्जा कर लिया।इस पर प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलवाकर सभी पक्के अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने भवन स्वामियों को दो दिन के भीतर मौके से मलबा हटाने की मोहलत दी है। साथ ही सख्त हिदायत दी गई है कि यदि निर्धारित समय में स्थान खाली नहीं किया गया तो फिर से अभियान चलाकर और भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।कार्रवाई के दौरान एनएचएआई के लीगल एजीएम राजेश उपाध्याय, बिलराम चौकी प्रभारी बच्चन सिंह, कानूनगो, लेखपाल गौरव वर्मा सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे।