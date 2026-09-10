Kasganj News: दिव्यांगों को छह माह की पेंशन एक साथ मिलने की उम्मीद

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जिले में वर्तमान में करीब 9,300 दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं। इनमें लगभग 8,000 की दिव्यांगता 80 फीसद से कम है। इन्हें अप्रैल, मई और जून 2026 की पहली त्रैमासिक किस्त के रूप में तीन हजार रुपये जुलाई में मिल चुके हैं। वहीं, 80 फीसदी या अधिक दिव्यांगता वाले करीब 1,300 लाभार्थियों को इस अवधि की पेंशन नहीं मिल सकी थी। विज्ञापन







80 फीसदी या अधिक दिव्यांगता वाले लाभार्थियों की पेंशन भुगतान प्रक्रिया नई व्यवस्था से प्रभावित हुई थी। अप्रैल से सितंबर तक की छह माह की पेंशन भुगतान की प्रक्रिया पूरी होते ही धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। - रोहित कुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी जिले में वर्तमान में करीब 9,300 दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं। इनमें लगभग 8,000 की दिव्यांगता 80 फीसद से कम है। इन्हें अप्रैल, मई और जून 2026 की पहली त्रैमासिक किस्त के रूप में तीन हजार रुपये जुलाई में मिल चुके हैं। वहीं, 80 फीसदी या अधिक दिव्यांगता वाले करीब 1,300 लाभार्थियों को इस अवधि की पेंशन नहीं मिल सकी थी।80 फीसदी या अधिक दिव्यांगता वाले लाभार्थियों की पेंशन भुगतान प्रक्रिया नई व्यवस्था से प्रभावित हुई थी। अप्रैल से सितंबर तक की छह माह की पेंशन भुगतान की प्रक्रिया पूरी होते ही धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। - रोहित कुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी

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कासगंज। अस्सी फीसदी या अधिक दिव्यांगता वाले करीब 1,300 लाभार्थियों की लंबित पेंशन का इंतजार जल्द खत्म होने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार सितंबर के अंत या अक्तूबर की शुरुआत में अप्रैल से सितंबर तक छह माह की छह हजार रुपये की पेंशन एक साथ खातों में पहुंच सकती है। नई भुगतान प्रणाली लागू होने के दौरान तकनीकी और प्रक्रियागत बदलाव के चलते पहली किस्त जारी होने में देरी हुई।