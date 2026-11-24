Kasganj News: कासगंज आज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:09 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:09 PM IST
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शिविर
- सुबह 10 बजे सोराेंजी के नगर पालिका परिसर में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा।
सामूहिक विवाह
- सुबह 10 बजे सिढ़पुरा के मेला ग्राउंड में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होगा।
कैंप
- सुबह 11 बजे से सोरोंजी के मोहल्ला चंदन चौक में भाजपा द्वारा मतदाता कैंप आयोजित किया जाएगा।
सांध्य परिक्रमा
- शाम 6:30 बजे सोरोंजी के वराह मंदिर से सांध्य परिक्रमा निकाली जाएगी।
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- सुबह 10 बजे सोराेंजी के नगर पालिका परिसर में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा।
सामूहिक विवाह
- सुबह 10 बजे सिढ़पुरा के मेला ग्राउंड में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होगा।
कैंप
- सुबह 11 बजे से सोरोंजी के मोहल्ला चंदन चौक में भाजपा द्वारा मतदाता कैंप आयोजित किया जाएगा।
सांध्य परिक्रमा
- शाम 6:30 बजे सोरोंजी के वराह मंदिर से सांध्य परिक्रमा निकाली जाएगी।