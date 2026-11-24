विज्ञापन



- सुबह 10 बजे सोराेंजी के नगर पालिका परिसर में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा।



सामूहिक विवाह

- सुबह 10 बजे सिढ़पुरा के मेला ग्राउंड में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होगा।



कैंप

- सुबह 11 बजे से सोरोंजी के मोहल्ला चंदन चौक में भाजपा द्वारा मतदाता कैंप आयोजित किया जाएगा।



सांध्य परिक्रमा

- शाम 6:30 बजे सोरोंजी के वराह मंदिर से सांध्य परिक्रमा निकाली जाएगी।

शिविर