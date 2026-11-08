Kasganj News: गलत सर्वे से सरकारी रिकॉर्ड में किसानों की फसल शून्य, धान-बाजरा बेचने को भटक रहे

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इस तकनीकी खामी के कारण मीरापुर के किसान बलदेव 76 क्विंटल और जमालपुर के किसान खेमकरन 19 क्विंटल बाजरा बेचने की पात्रता के बाद भी भटक रहे हैं। मेमड़ी के किसान ओमपाल (खेत नंबर 839) और छावनी के राजेश बघेल (खेत नंबर 453, 455, 456) का भी सर्वे में रकबा शून्य दर्शा दिया गया। इस समस्या के चलते 4 नवंबर तक जिले में बाजरा की खरीद केवल 570.480 मीट्रिक टन हो सकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1138.900 मीट्रिक टन खरीद हुई थी। वहीं धान की खरीद भी घटकर 80.900 मीट्रिक टन रह गई है, जो पिछले वर्ष 84.870 मीट्रिक टन थी।खरीद में सबसे बड़ी परेशानी किसानों के पंजीकरण और खेतों के गलत सर्वे के कारण आ रही है। कई किसानों के गाटा पोर्टल पर दर्ज हैं, लेकिन उनका सत्यापन नहीं हुआ है। - अरुण कुमार त्रिपाठी, जिला खाद्य विपणन अधिकारीजिले में गत वर्ष की कुल खरीद की स्थितिफसल का नामकुल खरीद (मीट्रिक टन में)लाभान्वित किसानों की संख्याबाजरा18599.4503,528धान8999.6371,246