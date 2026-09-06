Kasganj News: टनकपुर-अछनेरा एक्सप्रेस का ग्वालियर तक विस्तार करने की मांग

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टनकपुर-अछनेरा एक्सप्रेस का संचालन अछनेरा तक होता है। कासगंज से अछनेरा तक पहुंचने के बाद ग्वालियर जाने वाले यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन या अन्य साधन तलाशने पड़ते हैं। इससे विशेषकर बुजुर्ग, महिला और परिवार के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक परेशानी होती है।सहावर गेट निवासी अवधेश ने बताया कि कासगंज से ग्वालियर के बीच सीधी ट्रेन मिलने से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। ग्वालियर मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर होने के साथ ही व्यापार, शिक्षा और उपचार के लिए भी आसपास के जिलों के लोग वहां जाते हैं। कासगंज और आसपास के क्षेत्रों से भी काफी संख्या में लोगों का ग्वालियर आना-जाना रहता है।लोगों ने रेल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से टनकपुर-अछनेरा एक्सप्रेस का ग्वालियर तक मार्ग विस्तार कराने की मांग की है। ट्रेन का ग्वालियर तक विस्तार होने से कासगंज के साथ गंजडुंडवारा, सहावर, पटियाली, अमांपुर, एटा, मिरहची और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी सीधा रेल संपर्क मिल सकेगा।