भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट : डीएम ने नागरिकों से की सतर्क रहने की अपील

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संभावित खराब मौसम और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को लेकर डीएम प्रणय सिंह ने जनपद वासियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने से बचें तथा जिला प्रशासन एवं मौसम विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और जनसुरक्षा से जुड़ी आपातकालीन व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व, पुलिस, पंचायती राज, नगर निकाय, स्वास्थ्य, विद्युत और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मौसम की चेतावनी का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम जनता को जागरूक करें। साथ ही जलभराव वाले निचले इलाकों, जर्जर भवनों और नदी-नालों के आसपास विशेष निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई करने को कहा है।नियमित अपडेट लें: मौसम संबंधी जानकारी लगातार प्राप्त करते रहें और बेहद आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें।तेज हवाओं से बचाव: आंधी या तेज हवाओं के दौरान घरों के दरवाजे-खिड़कियां सुरक्षित रखें तथा पेड़ों, बिजली के खंभों, कच्चे व जर्जर मकानों तथा कमजोर संरचनाओं से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।वज्रपात (आकाशीय बिजली) से सावधानी: मेघगर्जन और वज्रपात के समय खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे, तालाबों और जलभराव वाले स्थानों पर बिल्कुल न जाएंकिसी सुरक्षित पक्के भवन में शरण लें।विद्युत सुरक्षा: बिजली के खंभों, तारों और अन्य उपकरणों से सुरक्षित दूरी रखें और किसी भी टूटे हुए बिजली के तार को न छुएं।जल्दबाजी से बचें: भारी बारिश के दौरान नालों, नदियों और जलभराव वाले मार्गों से दूर रहें तथा अनावश्यक यात्राएं टाल दें।अफवाहों से बचें: किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।किसी भी अप्रिय स्थिति या सहायता के लिए जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 1077 या 05744-272105 पर संपर्क किया जा सकता है।