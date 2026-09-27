Kasganj News: संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:45 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:45 AM IST
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सिढ़पुरा। गांव धनसिंहपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस और सीओ पटियाली मौके पर पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस के मुताबिक, यूपी 112 पर शनिवार को सूचना मिली कि गीतू देवी (30) पत्नी जितेंद्र पुत्र गिर्राज सिंह निवासी धनसिंहपुर की ससुराल के लोगों ने गला दबाकर हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो सामने आया कि मृतका अपने पति के साथ गौतम बुद्ध नगर के आकूपुर में रहती थी। उसकी शादी करीब 6 वर्ष पूर्व हुई थी।
परिजन ने बताया कि मृतका की पहली शादी फिरोजाबाद जिले के थाना सिरसागंज में लालजीत निवासी सुनील के साथ हुई थी, जिससे उसकी दो बेटियां जानवी (9) और अनन्या (6) हैं।
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पहले पति से विवाद के चलते वह अलग रहने लगी थी और इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन निधि के देवर जितेंद्र से दूसरी शादी कर ली थी। दूसरे पति से उसका एक बेटा जीत उर्फ डुग्गू (4) है। मृतका का पति नोएडा के आकूपुर में परिवार के साथ रहकर नौकरी करता था। पति मृतका के शव को नोएडा से गांव धनसिंहपुर लेकर आया था। घटना की सूचना मिलने पर सीओ पटियाली अमित कुमार भी गांव पहुंचे और मामले की जानकारी की।
मृतका की बहन निधि चौहान और मां मधु चौहान ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया। सीओ ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। घटना नोएडा में हुई है।
उसका पति शव वहां से गांव लेकर आया था। फिलहाल, मौत की वजह पता करने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
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पुलिस के मुताबिक, यूपी 112 पर शनिवार को सूचना मिली कि गीतू देवी (30) पत्नी जितेंद्र पुत्र गिर्राज सिंह निवासी धनसिंहपुर की ससुराल के लोगों ने गला दबाकर हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो सामने आया कि मृतका अपने पति के साथ गौतम बुद्ध नगर के आकूपुर में रहती थी। उसकी शादी करीब 6 वर्ष पूर्व हुई थी।
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परिजन ने बताया कि मृतका की पहली शादी फिरोजाबाद जिले के थाना सिरसागंज में लालजीत निवासी सुनील के साथ हुई थी, जिससे उसकी दो बेटियां जानवी (9) और अनन्या (6) हैं।
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पहले पति से विवाद के चलते वह अलग रहने लगी थी और इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन निधि के देवर जितेंद्र से दूसरी शादी कर ली थी। दूसरे पति से उसका एक बेटा जीत उर्फ डुग्गू (4) है। मृतका का पति नोएडा के आकूपुर में परिवार के साथ रहकर नौकरी करता था। पति मृतका के शव को नोएडा से गांव धनसिंहपुर लेकर आया था। घटना की सूचना मिलने पर सीओ पटियाली अमित कुमार भी गांव पहुंचे और मामले की जानकारी की।
मृतका की बहन निधि चौहान और मां मधु चौहान ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया। सीओ ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। घटना नोएडा में हुई है।
उसका पति शव वहां से गांव लेकर आया था। फिलहाल, मौत की वजह पता करने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।