Kasganj News: कासगंज-मथुरा पैसेंजर ट्रेन का अछनेरा तक हुआ अस्थायी विस्तार

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वापसी में 2 सितंबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक यह ट्रेन (अछनेरा-कासगंज पैसेंजर) सुबह 4:20 बजे अछनेरा से रवाना होगी। परखम (4:35 बजे), भैंसा (4:47 बजे) और मथुरा जंक्शन (सुबह 5:30 बजे) होते हुए सुबह 8:40 बजे कासगंज पहुंचेगी। रेलवे ने यात्रियों से समयानुसार यात्रा की योजना बनाने की अपील की है।

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कासगंज। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कासगंज-मथुरा पैसेंजर ट्रेन (55339-40) का अस्थायी रूप से अछनेरा तक मार्ग विस्तार किया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार, 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2026 तक यह ट्रेन कासगंज से रात 9:25 बजे चलकर पूर्व निर्धारित स्टेशनों से होते हुए रात 11:50 बजे मथुरा जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद भैंसा और परखम होते हुए रात 1 बजे अछनेरा पहुंचेगी।