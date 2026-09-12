जंगल में मिली युवती की लाश: एआई से बनाई तस्वीर, अभी नहीं हो सकी शिनाख्त; पुलिस को ये है शक

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पुलिस को आशंका है कि युवती की हत्या कर शव को किसी वाहन से आगरा लाकर फेंका गया है। युवती के सिर पर चोट के निशान थे लेकिन पहचान के कोई दस्तावेज या मोबाइल नहीं मिला। तीन दिन तक पहचान न होने पर शुक्रवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।बाद में पुलिस ने लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी क्षेत्र) आदित्य सिंह ने बताया कि शव मिलने के स्थान पर कई खोखे हैं। इन दुकानदारों से पूछताछ की जा रही है। देखा जा रहा है कि शव मिलने से पहले कोई संदिग्ध वाहन दिखा था या नहीं। युवती की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच हो सकती है। ब्यूरो