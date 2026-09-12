जनकपुरी महोत्सव 2026: 48 लाख की एलईडी से जगमगाएगा पूरा क्षेत्र, चौराहों पर लगाए जाएंगे मिनी मास्ट

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नगर निगम के चीफ इंजीनियर विद्युत यांत्रिक अजय कुमार राम ने बताया कि जनकपुरी महोत्सव कमेटी ने नगर निगम को स्ट्रीट लाइटों के लिए प्रस्ताव भेजे थे। इंजीनियरों से क्षेत्र का सर्वे कराया गया है। एलईडी लाइटें लगाने का काम जनकपुरी महोत्सव से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। इनमें चौराहों पर मिनी मास्ट लगाए जाने की योजना है ताकि भरपूर रोशनी रहे।बुलट अड्डा शोरूम वाली रोड पर रोशन विहार तक, महर्षि पुरम तिराहे से होली पब्लिक स्कूल तिराहे तक, भावना एस्टेट से लिंक रोड होते हुए बाबरपुर तक स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। वहीं जनकपुरी महल के पास उमाकुंज कॉलोनी गली नंबर चार, पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी हॉस्पिटल वाली सड़क, गोविंद पुरी, दुर्गेशपुरी, विनायक नगर में पोल पर एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। मिनी मास्ट लाइट उमाकुंज कॉलोनी चौराहा, महर्षि पुरम तिराहा, स्पेस टावर 1 और 2 के सामने, स्पंदन हॉस्पिटल के सामने, कैंसर अस्पताल चौराहा, गणपति आशियाना, डिवीजन चौकी के सामने, दुर्गेशपुरी चौराहा, गोविंदपुरी तिराहे पर, भावना एस्टेट पार्क, मंदिर के पास, केंद्रीय कार्यालय के सामने, सी टावर और मेन गेट के पास लगाई जाएगी।