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बृहस्पतिवार सुबह जानकारी मिलने पर परिवार में नाराजगी फैल गई जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने मूर्ति दोबारा स्थापित कराकर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी सोमवीर गोला पुत्र सोनपाल की निजी जमीन पर चबूतरा बनाकर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई थी।बृहस्पतिवार सुबह परिवार के लोगों ने प्रतिमा जमीन पर पड़ी देखी तो पुलिस को सूचना दी। सोमवीर गोला ने गांव के ही भीकम सिंह लोधी पुत्र गंगाराम पर मूर्ति गिराने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक दो दिन पहले पैसों के लेनदेन को लेकर भीकम सिंह से कहासुनी हुई थी और उसी रंजिश में घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका है।सीओ दुर्गेश मिश्र ने बताया कि मौके का निरीक्षण कर प्रतिमा दोबारा स्थापित करा दी गई है तथा मामले की जांच की जा रही है। संवाद