Kasganj News: ट्रेन में छूटा यात्री का मोबाइल जीआरपी ने बरामद कर लौटाया

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जीआरपी थानाध्यक्ष ने बताया कि बुधवार को कासगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 5 पर खड़ी शिकोहाबाद-कासगंज पैसेंजर ट्रेन में एक मोबाइल फोन लावारिस हालत में मिला था। पुलिस ने उसके मालिक का पता लगाने के लिए जानकारी जुटाई। जांच के उपरांत, मोबाइल फर्रुखाबाद जनपद के थाना कंपिल क्षेत्र के घुंडी नगला रुदायन निवासी आसुद्दीन का पाया गया।सूचना मिलते ही आसुद्दीन थाना जीआरपी कासगंज पहुंचे। उन्होंने बताया कि फर्रुखाबाद से कासगंज की यात्रा के दौरान उनका मोबाइल गलती से ट्रेन में छूट गया था। यात्री ने जीआरपी की प्रशंसा की।