Kasganj News: ट्रेन में छूटा यात्री का मोबाइल जीआरपी ने बरामद कर लौटाया
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:39 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। रेलयात्रा के दौरान जल्दबाजी में छूटा हुआ एक मोबाइल फोन राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की तत्परता से उसके मालिक को वापस मिल गया। कासगंज रेलवे स्टेशन पर शिकोहाबाद-कासगंज पैसेंजर ट्रेन में मिले इस मोबाइल को पुलिस ने यात्री को सौंप दिया।
जीआरपी थानाध्यक्ष ने बताया कि बुधवार को कासगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 5 पर खड़ी शिकोहाबाद-कासगंज पैसेंजर ट्रेन में एक मोबाइल फोन लावारिस हालत में मिला था। पुलिस ने उसके मालिक का पता लगाने के लिए जानकारी जुटाई। जांच के उपरांत, मोबाइल फर्रुखाबाद जनपद के थाना कंपिल क्षेत्र के घुंडी नगला रुदायन निवासी आसुद्दीन का पाया गया।
सूचना मिलते ही आसुद्दीन थाना जीआरपी कासगंज पहुंचे। उन्होंने बताया कि फर्रुखाबाद से कासगंज की यात्रा के दौरान उनका मोबाइल गलती से ट्रेन में छूट गया था। यात्री ने जीआरपी की प्रशंसा की।
विज्ञापन
विज्ञापन
जीआरपी थानाध्यक्ष ने बताया कि बुधवार को कासगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 5 पर खड़ी शिकोहाबाद-कासगंज पैसेंजर ट्रेन में एक मोबाइल फोन लावारिस हालत में मिला था। पुलिस ने उसके मालिक का पता लगाने के लिए जानकारी जुटाई। जांच के उपरांत, मोबाइल फर्रुखाबाद जनपद के थाना कंपिल क्षेत्र के घुंडी नगला रुदायन निवासी आसुद्दीन का पाया गया।
विज्ञापन
सूचना मिलते ही आसुद्दीन थाना जीआरपी कासगंज पहुंचे। उन्होंने बताया कि फर्रुखाबाद से कासगंज की यात्रा के दौरान उनका मोबाइल गलती से ट्रेन में छूट गया था। यात्री ने जीआरपी की प्रशंसा की।
विज्ञापन