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कस्बा में राजेंद्र नगर निवासी रंजीत वाल्मीकि (33) पुत्र विनोद वाल्मीकि नगर पंचायत के पहले आउटसोर्सिंग पर सफाई कर्मी का काम करते थे। पिता विनोद ने बताया कि वह इन दिनों केनरा बैंक में दैनिक सफाईकर्मी के तौर पर काम करते थे। विज्ञापन

सोमवार को वह रोज की तरह काम पर गए थे। शाम को अचानक उनके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। इसके बाद उसे निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया। दवा लेने के बाद थोड़ा आराम भी मिला, फिर अचानक मौत हो गई। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीत्कार मच गई। उसकी पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। तीन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। कस्बा में राजेंद्र नगर निवासी रंजीत वाल्मीकि (33) पुत्र विनोद वाल्मीकि नगर पंचायत के पहले आउटसोर्सिंग पर सफाई कर्मी का काम करते थे। पिता विनोद ने बताया कि वह इन दिनों केनरा बैंक में दैनिक सफाईकर्मी के तौर पर काम करते थे।सोमवार को वह रोज की तरह काम पर गए थे। शाम को अचानक उनके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। इसके बाद उसे निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया। दवा लेने के बाद थोड़ा आराम भी मिला, फिर अचानक मौत हो गई। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीत्कार मच गई। उसकी पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। तीन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया।

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कासगंज। अमांपुर कस्बा में सोमवार की शाम अचानक तेज पेट दर्द उठने के बाद एक युवक की मौत हो गई। परिजन उसे उपाचार के लिए निजी अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे परिजन में चीत्कार मच गई। उसकी अचानक मौत की खबर मिलने से नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी।