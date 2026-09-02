Kasganj News: बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर करणी सेना के जिलाध्यक्ष समेत 50 पर प्राथमिकी

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आवास विकास चौकी प्रभारी रवि वर्मा की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, हथौड़ावन थाना पटियाली निवासी राजू चौहान बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के बारहपत्थर मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण बातचीत का प्रयास करने पर उन्होंने उकसावे वाले और भड़काऊ नारे लगाए।इसके बाद भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की और बैरियर तोड़कर बारहपत्थर मैदान के गेट से बाहर निकल गए। इस दौरान बैरियर क्षतिग्रस्त हो गए और आरोपी अपने वाहनों से सड़क पर नारेबाजी करते हुए सोरोंजी की ओर निकल पड़े।इइससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस खींचतान और धक्का-मुक्की में पुलिसकर्मी दीपक खोखर और शैलेन्द्र चौधरी घायल हो गए।सदर एसडीएम एसएन त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि इस प्रदर्शन के लिए किसी भी संगठन द्वारा कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। वहीं, सदर सीओ आंचल चौहान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।