Kasganj News: बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर करणी सेना के जिलाध्यक्ष समेत 50 पर प्राथमिकी
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:06 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:06 PM IST
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कासगंज। बारहपत्थर मैदान में मंगलवार को यूजीसी के विरोध और अन्य मांगों को लेकर करणी सेना के जिलाध्यक्ष और उनके समर्थकों की ओर से प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की करने, बैरियर तोड़ने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने करणी सेना के जिलाध्यक्ष राजू चौहान और 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस हंगामे के दौरान दो पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए हैं।
आवास विकास चौकी प्रभारी रवि वर्मा की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, हथौड़ावन थाना पटियाली निवासी राजू चौहान बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के बारहपत्थर मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण बातचीत का प्रयास करने पर उन्होंने उकसावे वाले और भड़काऊ नारे लगाए।
इसके बाद भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की और बैरियर तोड़कर बारहपत्थर मैदान के गेट से बाहर निकल गए। इस दौरान बैरियर क्षतिग्रस्त हो गए और आरोपी अपने वाहनों से सड़क पर नारेबाजी करते हुए सोरोंजी की ओर निकल पड़े।इ
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इससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस खींचतान और धक्का-मुक्की में पुलिसकर्मी दीपक खोखर और शैलेन्द्र चौधरी घायल हो गए।
सदर एसडीएम एसएन त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि इस प्रदर्शन के लिए किसी भी संगठन द्वारा कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। वहीं, सदर सीओ आंचल चौहान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।
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आवास विकास चौकी प्रभारी रवि वर्मा की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, हथौड़ावन थाना पटियाली निवासी राजू चौहान बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के बारहपत्थर मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण बातचीत का प्रयास करने पर उन्होंने उकसावे वाले और भड़काऊ नारे लगाए।
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इसके बाद भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की और बैरियर तोड़कर बारहपत्थर मैदान के गेट से बाहर निकल गए। इस दौरान बैरियर क्षतिग्रस्त हो गए और आरोपी अपने वाहनों से सड़क पर नारेबाजी करते हुए सोरोंजी की ओर निकल पड़े।इ
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इससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस खींचतान और धक्का-मुक्की में पुलिसकर्मी दीपक खोखर और शैलेन्द्र चौधरी घायल हो गए।
सदर एसडीएम एसएन त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि इस प्रदर्शन के लिए किसी भी संगठन द्वारा कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। वहीं, सदर सीओ आंचल चौहान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।