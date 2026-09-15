Kasganj News: सीने में दर्द के बाद किसान की माैत

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कासगंज। खेत पर गए 61 वर्षीय किसान रुकुमपाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर निकले लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र देवेंद्र ने बताया कि हार्टअटैक से मौत हुई है। सीएमएस डॉ. संजीव सक्सेना ने बताया कि किसान को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। संवाद