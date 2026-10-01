Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:54 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:54 PM IST
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दौड़ प्रतियोगिता
- सुबह 7 बजे जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में ओपन क्राॅस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
निशुल्क उपकरण वितरण कार्यक्रम
- सुबह 11:30 बजे विकास भवन में दिव्यांगजनों को निशुल्क उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
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- सुबह 7 बजे जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में ओपन क्राॅस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
निशुल्क उपकरण वितरण कार्यक्रम
- सुबह 11:30 बजे विकास भवन में दिव्यांगजनों को निशुल्क उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।