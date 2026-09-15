Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 10 बजे से श्रीगणेश इंटर कॉलेज में माध्यमिक स्कूलों की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।





जागरूकता अभियान

सुबह 11 बजे सोरों गेट तिराहे पर यातायात पुलिस जागरूकता अभियान चलाएगी।

क्रिकेट प्रतियोगिता